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Trump declarou que os países mais afetados por uma eventual interrupção do tráfego marítimo estarão envolvidos numa ação conjunta com os Estados Unidos. Entre os Estados que espera ver participar, o chefe de Estado norte-americano referiu China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, entre outros, sem avançar pormenores sobre compromissos já assumidos.

"Muitos países, especialmente os afetados pela tentativa do Irão de fechar o Estreito de Ormuz, enviarão navios de guerra, em conjunto com os Estados Unidos da América, para manter o Estreito aberto e seguro", escreveu o Presidente norte-americano.

Na mesma publicação, Trump advertiu que Washington continuará a agir militarmente contra o Irão, afirmando que os Estados Unidos irão "bombardear impiedosamente o litoral" e “"bater barcos e navios iranianos", numa escalada retórica que surge num contexto de forte tensão no Médio Oriente.

De acordo com a Casa Branca, citada pela agência Reuters, não houve até ao momento confirmação oficial de que algum dos países mencionados tenha concordado formalmente em enviar meios navais para a região.

O Estreito de Ormuz é uma passagem estratégica por onde circula cerca de um quinto do petróleo comercializado a nível mundial, sendo considerado um ponto crítico para a estabilidade dos mercados energéticos globais.

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