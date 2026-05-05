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Falando a partir da Sala Oval, rodeado por várias crianças, Trump descreveu o conflito como uma “pequena escaramuça”, sublinhando que Teerão “não tem hipótese”. “Basicamente, aniquilámos o exército deles em cerca de duas semanas. Eles sabem disso”, afirmou.

O chefe de Estado norte-americano desvalorizou a capacidade militar iraniana no mar, garantindo que a frota naval do país deixou praticamente de existir. “Eles atiraram com barquinhos armados com metralhadoras. Sabe porquê? Porque já não têm barcos. A Marinha deles é composta por barquinhos”, declarou, assegurando que a frota iraniana foi destruída nos confrontos registados no Estreito de Ormuz.

Trump referiu ainda os ataques ocorridos na região, incluindo incidentes que envolveram os Emirados Árabes Unidos, mas garantiu que o cessar-fogo continua em vigor. “O Irão sabe o que não fazer”, disse, acrescentando que Teerão procura chegar a um acordo com Washington. “Eles falam comigo com respeito, mas depois vão à televisão dizer que não falam com o presidente. Estão a jogar sujo, mas querem fechar um acordo.”

Sobre o programa nuclear iraniano, Trump voltou a adotar um tom duro, classificando os dirigentes de Teerão como “pessoas doentes”. “Derrotámo-los de forma contundente. Não vamos permitir que tenham armas nucleares”, insistiu.

O presidente norte-americano foi mais longe ao afirmar que está disposto a “destruir a economia do Irão”, descrevendo um cenário de colapso financeiro. “A moeda deles não vale nada. A inflação deve estar nos 150%. Nem conseguem pagar aos soldados porque o dinheiro não vale nada”, afirmou.

Apesar da escalada verbal, Trump destacou que os mercados reagiram positivamente, assinalando um “recorde histórico” nas bolsas norte-americanas, mesmo após os recentes confrontos militares na região.

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