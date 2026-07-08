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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que a maioria dos países da NATO concordou em aumentar a despesa com a defesa para 5% do Produto Interno Bruto (PIB), considerando que os aliados reconhecem os esforços de Washington para reforçar o investimento militar da Aliança.

Numa conferência de imprensa no final da cimeira da NATO, Trump descreveu o ambiente vivido durante os encontros com os líderes aliados como muito favorável.

"Gostam do trabalho que estou a fazer", afirmou. "Disseram-me: 'Senhor, gostamos de si.' São adultos a dizer isto, não é agradável?"

O chefe de Estado norte-americano recordou que, ao longo dos últimos anos, pressionou os aliados a aumentarem a despesa com a defesa e defendeu que esse esforço está agora a produzir resultados.

"Alguns responderam verdadeiramente ao apelo e outros estão a fazer grandes mudanças e vão responder ao apelo", disse. "A referência será esse número de 5%. É esse o valor que devia existir há anos."

Trump acrescentou que o aumento da despesa beneficiará igualmente os Estados Unidos, uma vez que uma parte significativa desse investimento será destinada à compra de armamento e equipamento militar produzidos no país.

Questionado sobre a mudança de tom em relação ao Irão, Trump explicou que a sua avaliação dos dirigentes iranianos se alterou depois de os conhecer melhor.

"Passei a conhecê-los", respondeu, quando confrontado com o facto de, há algumas semanas, ter descrito a nova liderança iraniana como "racional" e "inteligente", enquanto agora a classificou como "escumalha" e "louca".

"Acho que são muito mais racionais do que o nível um e o nível dois. O nível um desapareceu, o nível dois desapareceu. Este é o nível três", afirmou. "Penso que são mais racionais, mas, tendo em conta as suas ações nas últimas uma ou duas semanas, não estão a prestar um bom serviço ao seu povo."

O presidente norte-americano reiterou também as reservas quanto à possibilidade de alcançar um novo acordo com Teerão, numa altura em que persistem as tensões em torno do Estreito de Ormuz.

"Não tenho a certeza de que queira fazer um acordo com eles. Podemos jogar esses jogos, mas não tenho a certeza de que o queira fazer", declarou.

Trump afirmou ainda que "a maioria dos países concordou" com a meta de investir 5% do PIB na defesa e mostrou-se confiante de que os poucos aliados que ainda não assumiram esse compromisso acabarão por fazê-lo em breve.

"Há um ou dois que não o fizeram. Mas tenho a sensação de que vão fazê-lo, e muito rapidamente. Aliás, hoje mostraram-se muito positivos. Um deles, em particular, não me parecia um bom jogador de equipa, mas hoje foi um excelente jogador de equipa", afirmou.

Espanha continua a ser o único Estado-membro da NATO que recusou comprometer-se com a meta de 5% do PIB para a defesa. Madrid negociou uma exceção que lhe permite limitar a despesa militar a 2,1% do PIB, em vez do objetivo de 5% previsto para 2035 pelos restantes aliados, mantendo-se entre os países da Aliança com menor investimento em defesa em percentagem do PIB.