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Numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump revelou ter mantido uma “conversa muito produtiva” com Benjamin Netanyahu, indicando que não haverá envio de tropas israelitas para Beirute.

“Não haverá tropas a caminho de Beirute e quaisquer tropas que estivessem a caminho já regressaram”, escreveu o presidente norte-americano.

Trump acrescentou ainda que teve uma “muito boa conversa” com o Hezbollah, através de representantes, e que foi alcançado um entendimento para que “todos os disparos cessem”.

Segundo o presidente dos Estados Unidos, “Israel não os atacará e eles não atacarão Israel”.

A presidência libanesa confirmou tamnbém que o Hezbollah aceitou suspender ataques ao norte de Israel e que cessar-fogo deverá estender-se todo o país.

“As autoridades libanesas receberam a confirmação da aprovação, por parte do Hezbollah, da proposta norte-americana que prevê o fim mútuo dos ataques” entre Israel e o movimento, lê-se no comunicado na rede social X, que também assegura a interrupção dos ataques israelitas a Dahiyeh, em Beirute.

A Presidência do país, através da embaixada em Washington, também avança que o cessar-fogo deverá ser “alargado de modo a abranger a totalidade do território libanês“, e que novas discussões sobre o tema terão lugar na terça e quarta-feira.

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