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Numa publicação na rede social Truth Social, da qual é proprietário, Donald Trump afirmou que a iniciativa visa “dar algum espaço para respirar” entre os dois países, sublinhando que será a primeira conversa entre os respetivos líderes em cerca de 34 anos.

O anúncio surge após os governos de Israel e do Líbano terem concordado em voltar à mesa das negociações para tentar alcançar um cessar-fogo que ponha fim aos ataques israelitas contra território libanês, iniciados na sequência da guerra com o Irão.

Na terça-feira, o embaixador israelita em Washington, Yechiel Leiter, e a homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, reuniram-se durante duas horas e meia com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Após o encontro, o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, referiu que “todas as partes concordaram em iniciar negociações diretas” em data e local a definir.

As conversações, que excluem o grupo xiita Hezbollah, representam o contacto de mais alto nível entre Israel e o Líbano desde 1993.

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