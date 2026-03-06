Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Cortámos todo o petróleo, todo o dinheiro, tudo o que vinha da Venezuela, que era a única fonte", disse durante uma entrevista ao Politico, na qual disse que estão em curso conversações com as autoridades da ilha. "Precisam de ajuda", afirmou.

"Cuba vai cair (...). Depois de 50 anos, isso é a cereja no topo do bolo", realçou Trump, que deu a Venezuela como exemplo de como podem vir a ser as relações entre Washington e Havana.

"A Venezuela está a ser fantástica. Está a fazer um trabalho fantástico. A relação com eles é excelente", disse.

Nos últimos meses, Cuba viu reduzido o abastecimento de petróleo depois do rapto do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelos EUA, no início de janeiro de 2026.

Semanas depois, no meio de ameaças contra Cuba, Trump assinou uma ordem executiva a impor taxas alfandegárias a todos os Estados que vendessem ou fornecessem petróleo a Cuba, o que também teve fortes consequências negativas em termos humanitários.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.