Segundo um responsável da Casa Branca, citado pela agência AFP, representantes dos Estados Unidos e da Rússia deverão reunir-se na cidade da Florida, num encontro que poderá representar um avanço significativo no processo negocial. Do lado russo, é esperado o enviado do Kremlin Kirill Dmitriev, que deverá reunir-se com os emissários de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Autoridades ucranianas também se deslocarão aos Estados Unidos, embora o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tenha alertado esta semana para divergências profundas entre Kiev e Moscovo, nomeadamente quanto ao futuro da região de Donbas, no leste do país. Zelensky sublinhou que as duas partes mantêm “posições diferentes” sobre a soberania daquele território.

Os detalhes da proposta de paz continuam pouco claros, mas Washington tem vindo a admitir a criação de uma “zona económica livre” nas áreas disputadas do Donbass. Esta hipótese levanta dificuldades, uma vez que implicaria a retirada das forças ucranianas das zonas que ainda controla, sem que a Rússia fosse obrigada a fazer o mesmo.

Apesar dos obstáculos, registam-se sinais de progresso no dossiê da segurança futura da Ucrânia. Os Estados Unidos manifestaram disponibilidade para oferecer garantias de segurança semelhantes às da NATO, com o objetivo de proteger um eventual cessar-fogo.

Na sequência dessa abertura, Volodymyr Zelensky admitiu, pela primeira vez, que estaria disposto a abdicar da ambição de adesão à NATO como forma de compromisso, desde que a Ucrânia receba garantias de segurança robustas e credíveis.

