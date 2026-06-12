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Donald Trump declarou que os negociadores norte-americanos alcançaram um entendimento significativo com o Irão e indicou que o processo se encontra apenas dependente da finalização da documentação necessária.

“Acabámos de alcançar um grande acordo com o Irão”, afirmou o líder norte-americano aos jornalistas, acrescentando que os documentos deverão ficar concluídos nos próximos dias. Segundo Trump, poderá mesmo realizar-se uma cerimónia de assinatura na Europa.

Contudo, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, contrariou as declarações de Washington. Em declarações à televisão estatal iraniana, Baghaei afirmou que as informações sobre um acordo são “especulativas” e sublinhou que “nada foi finalizado”.

Não é a primeira vez que Trump anuncia a proximidade de um entendimento com Teerão sem que este se concretize.

Os Estados Unidos e Israel lançaram uma ampla ofensiva contra o Irão a 28 de fevereiro. Em resposta, Teerão atacou Israel e vários Estados aliados de Washington no Golfo, além de ter bloqueado de forma efetiva o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo e gás natural liquefeito.

Apesar de um cessar-fogo acordado em abril, Washington e Teerão continuaram a trocar ataques esporádicos, incluindo duas rondas de ações militares retaliatórias ao longo desta semana. Paralelamente, Trump tem mantido um discurso otimista sobre a possibilidade de um acordo diplomático.

Na sequência das mais recentes declarações do presidente norte-americano, o preço do petróleo Brent caiu cerca de 4,4%, fixando-se nos 89 dólares por barril.

Trump afirmou ainda que o entendimento prevê que o Irão nunca venha a possuir armas nucleares. “Temos um acordo que garante que o Irão nunca terá uma arma nuclear, que era o principal objetivo de tudo aquilo por que tivemos de passar”, declarou.

O presidente norte-americano acrescentou que os documentos estão numa fase “praticamente final” e que o processo deverá ficar concluído “muito rapidamente”. Segundo Trump, a reabertura do Estreito de Ormuz poderá ocorrer assim que o acordo seja formalmente assinado.