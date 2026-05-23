Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente norte-americano afirmou, através da sua plataforma de redes sociais, que os “aspetos e detalhes finais” de um “Memorando de Entendimento” continuam em discussão e deverão ser anunciados “em breve”. Trump acrescentou ainda que o estreito de Ormuz será reaberto no âmbito do acordo, diz o The Guardian.

“Um acordo foi largamente negociado, sujeito a finalização entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irão e vários outros países”, escreveu.

O anúncio surgiu depois de uma fonte paquistanesa ter dito à Reuters que o Irão e o Paquistão apresentaram aos Estados Unidos uma proposta revista para pôr termo à guerra e reabrir o estreito de Ormuz.

O eventual acordo incluirá uma declaração oficial do fim da guerra, negociações de dois meses sobre o programa nuclear iraniano, a reabertura da rota marítima por parte do Irão e o fim do bloqueio norte-americano aos portos iranianos.

Nos dias anteriores ao anúncio já tinham surgido sinais de progresso nas conversações indiretas entre Washington e Teerão. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou durante uma visita à Índia que poderiam surgir “notícias” ainda durante o dia, ao mesmo tempo que Trump mantinha ameaças de novos ataques contra o Irão.

Na mesma publicação, Trump revelou ter mantido conversas telefónicas com vários líderes do Médio Oriente, incluindo responsáveis da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Egito, Jordânia e Bahrein, além do chefe do exército paquistanês, Asim Munir, e do presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

O presidente norte-americano disse ainda ter falado separadamente com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, referindo que a conversa “correu muito bem”.

Apesar do anúncio, continuam por esclarecer vários detalhes das negociações. Trump afirmou este sábado que se reuniu com negociadores norte-americanos, incluindo o enviado especial Steve Witkoff, o conselheiro Jared Kushner e o vice-presidente JD Vance, para discutir a mais recente ronda de propostas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.