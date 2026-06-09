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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na madrugada desta terça-feira que um acordo destinado a pôr fim ao atual conflito com o Irão poderá ser alcançado “dentro de dois ou três dias”. Segundo Trump, as negociações estão numa fase final e visam impedir que Teerão obtenha armas nucleares.

“Estamos nos momentos finais do que será um acordo muito, muito bom, que não permitirá de forma alguma armas nucleares ao Irão”, afirmou Trump.

As declarações foram feitas aos jornalistas após o Presidente assistir às finais da NBA no Madison Square Garden, em Nova Iorque. Trump acrescentou que Irão e Israel terão concordado em cessar os ataques mútuos, depois de vários dias de intensificação militar.

“Eles estavam a atacar-se mutuamente, e agora ambos concordaram, mediados por mim, em parar”, disse antes de embarcar no Air Force One.

Trump afirmou ainda que a assinatura do acordo permitiria a reabertura imediata do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do mundo para o transporte de petróleo.

“O estreito abrirá imediatamente após a assinatura, o que pode acontecer dentro de dois ou três dias”, declarou.

Apesar do otimismo demonstrado pelo Presidente norte-americano, a situação continua delicada. Nas últimas semanas, Irão e Israel trocaram ataques diretos, tendo interrompido as hostilidades após um cessar-fogo frágil que entrou em vigor no início de abril. Teerão avisou, contudo, que poderá retomar os ataques caso continuem ações militares israelitas no sul do Líbano.

Trump reconheceu que o bloqueio norte-americano aos portos iranianos se mantém em vigor, mas insistiu que as partes estão “muito perto” de um entendimento e que não vê obstáculos significativos às negociações.

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