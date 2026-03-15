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Em entrevista à NBC News, Trump recusou especificar quais seriam as condições exigidas por Washington, mas deixou claro que um eventual entendimento passaria por um compromisso iraniano de abandonar quaisquer ambições nucleares.

Na mesma entrevista, o chefe de Estado norte-americano revelou ainda que vários países se comprometeram a ajudar a garantir a segurança do Estreito de Ormuz, embora tenha optado por não identificar quais. A via marítima é estratégica para o comércio global de energia e tem estado sob forte tensão devido ao conflito no Médio Oriente.

Trump afirmou também que os Estados Unidos "demoliram completamente" a ilha iraniana de Kharg, um ponto crítico para as exportações de petróleo do Irão, acrescentando, num tom provocatório, que Washington poderá "atingi-la mais algumas vezes".

Questionado sobre o impacto do conflito nos mercados energéticos, o Presidente norte-americano desvalorizou os receios de uma subida prolongada dos preços do petróleo. "Há tanto petróleo e gás disponíveis. Está tudo um pouco bloqueado neste momento, mas isso vai ser desbloqueado muito em breve", afirmou.

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