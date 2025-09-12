Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Acho, com um elevado grau de certeza, que o temos sob custódia”, disse Trump à estação de televisão norte-americana.

O ex-presidente acrescentou ainda que a captura terá sido facilitada por alguém próximo do suspeito. “Alguém muito próximo dele entregou-o. Um padre, ajudou na sua captura”, revelou, sem adiantar mais pormenores sobre essa colaboração.

Trump sublinhou também esperar que, caso seja condenado, o detido venha a enfrentar a pena de morte. “Espero que, se for considerado culpado, receba a pena capital”, declarou.

De acordo com as declarações de Trump, o suspeito encontra-se atualmente nas instalações da polícia, sendo ainda desconhecido se estaria a atuar de forma isolada ou se faria parte de uma rede mais ampla.