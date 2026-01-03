Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vídeo, publicado na plataforma Truth Social, reúne várias sequências de explosões e ações militares ao som de Fortunate Son, dos Creedence Clearwater Revival, uma canção lançada no final da década de 1960 e amplamente associada ao protesto contra a guerra do Vietname. A música tornou-se um símbolo da crítica ao privilégio das elites, denunciando o facto de filhos de famílias influentes escaparem ao serviço militar obrigatório.

As imagens têm cerca de um minuto e meio e mostram diferentes momentos da ofensiva norte-americana, numa publicação que rapidamente gerou reações nas redes sociais, tanto de apoio como de crítica, devido ao tom e à escolha musical.

Na mesma rede social, Trump divulgou ainda a primeira fotografia de Nicolás Maduro após a sua detenção. Na imagem, o líder venezuelano surge algemado, aparentemente com os olhos tapados, vestido com um fato de treino e segurando uma garrafa de água, a bordo do navio de guerra norte-americano USS Iwo Jima.

Maduro

De acordo com informações avançadas pelas autoridades norte-americanas, Maduro foi derrubado durante a madrugada, no âmbito de uma operação descrita como um “ataque em grande escala”. O antigo chefe de Estado foi retirado do território venezuelano juntamente com a mulher e deverá enfrentar acusações relacionadas com narcoterrorismo.

Numa conferência de imprensa realizada em Mar-a-Lago, na Florida, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos irão assumir temporariamente a governação da Venezuela, garantindo que o objetivo é assegurar uma transição de poder “justa e calma” no país.

