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Donald Trump anunciou, numa publicação na rede social Truth Social, que pretende declarar o Estreito de Ormuz como território dos Estados Unidos. A declaração surge depois de o Presidente norte-americano ter sido questionado na segunda-feira sobre a possibilidade de avançar com essa medida.

“Penso que é uma excelente ideia. Controlamo-lo através do bloqueio e gosto da ideia de declarar que é nosso território”, afirmou Trump, referindo-se ao estreito que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e por onde passa uma parte significativa do petróleo transportado por via marítima.

O Presidente norte-americano destacou também aquilo que considera ser a eficácia do bloqueio naval imposto pelas forças dos EUA. Segundo Trump, os militares norte-americanos estão a retirar “milhões de barris de petróleo por semana” da região.

“Se olharem para os números que estamos a obter, o estreito está aberto, os preços do petróleo estão a descer e continuarão a descer, a menos que decidamos fazer algo muito mais drástico do que aquilo que estamos a fazer agora”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de alcançar um entendimento com Teerão, Trump afirmou que o Irão pretende negociar, mas que não estará disposto a aceitar um acordo que não corresponda às exigências norte-americanas.

“Teerão quer fazer um acordo, mas não vai fazer o tipo de acordo que considero necessário”, afirmou.

O Presidente dos EUA voltou a colocar a questão nuclear no centro da posição de Washington. “Não lhes pode ser permitido ter uma arma nuclear”, declarou.

Trump afirmou ainda que o Irão deverá demorar bastante tempo a reconstruir a capacidade nuclear depois dos ataques anteriores realizados pelos Estados Unidos com bombardeiros B-2.

Questionado sobre uma eventual extensão do memorando de entendimento entre os dois países, Trump recusou responder e limitou-se a abanar a cabeça em sinal negativo.

Negociações dependem de entendimento sobre Ormuz

O anúncio de Trump surge numa altura em que mediadores tentam encontrar uma solução para a situação no Estreito de Ormuz.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed al Ansari, afirmou esta terça-feira que os mediadores aguardam que Omã e o Irão alcancem um acordo bilateral sobre o estreito antes de retomarem as negociações mais amplas entre Washington e Teerão.

Segundo o responsável, um entendimento sobre o Estreito de Ormuz tornaria “muito mais fácil” a retoma das negociações entre os EUA e o Irão.

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