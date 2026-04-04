Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente norte-americano voltou este sábado a ameaçar o Irão de um ataque letal se o governo não assinar um acordo com os EUA ou libertar o Estreio de Ormuz.

"48 horas antes de todo o inferno cair sobre eles", escreveu Trump numa publicação na rede social Truth Social, salientando quejá tinha dado um prazo anterior a Teerão, afirmando que “o tempo está a esgotar-se”.

Noutra publicação, Trump referiu ainda que os Estados Unidos estão a avançar “simultaneamente” para impedir que o Irão desenvolva capacidade nuclear.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.