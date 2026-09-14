Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O comboio que transportava Johnson não foi atingido. A empresa ferroviária ucraniana admitiu, contudo, que a composição diplomática poderá ter sido o alvo. O comboio atingido foi evacuado antes do ataque e não houve vítimas.

O incidente ocorreu numa zona estratégica, a cerca de dois quilómetros da fronteira com a Polónia, aumentando as preocupações sobre uma possível escalada da guerra para junto do território da NATO.

O ataque atingiu uma linha ferroviária utilizada regularmente para transportar passageiros entre a Ucrânia e a Polónia. A circulação ferroviária foi afetada na sequência do incidente, numa altura em que a Rússia tem intensificado os ataques contra infraestruturas ucranianas.

Boris Johnson condenou o ataque e considerou-o uma ação «aleatória e sem sentido». O antigo primeiro-ministro britânico tinha participado, em Kiev, na conferência Yalta European Strategy, dedicada às questões políticas e de segurança relacionadas com a guerra.

As autoridades ucranianas e polacas classificaram o incidente como mais um sinal de escalada, devido à proximidade da fronteira da NATO. No mesmo contexto, outras infraestruturas e veículos foram atingidos na região, levando a restrições temporárias na circulação junto à fronteira.

Trump culpa guerra na Ucrânia pela crise dos combustíveis e critica Zelensky

O presidente norte-americano Donald Trump apelou este domingo ao homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que Kiev deixe de atacar infraestruturas russas de produção de gasóleo. Trump considera que os ataques estão a contribuir para uma escassez de combustível que está a afetar o mundo.

Nas últimas semanas, a Ucrânia intensificou os ataques com drones de longo alcance contra refinarias russas. Os ataques reduziram a produção de combustível no país e contribuíram para faltas de gasolina em várias regiões. Kiev defende que as refinarias são alvos militares legítimos, numa altura em que a própria Ucrânia continua a ser alvo de ataques russos contra a sua infraestrutura energética.

Trump atribuiu também a atual escassez global de gasóleo à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, afastando a responsabilidade do conflito no Médio Oriente. Nos Estados Unidos, o preço médio nacional do gasóleo ultrapassou esta semana, pela primeira vez, os seis dólares por galão.

Polónia e Ucrânia denunciam ataques russos perto da fronteira polaca

Varsóvia e Kiev classificaram como uma “escalada” os recentes ataques russos junto à fronteira entre os dois países. Um comboio de passageiros foi atingido a cerca de dois quilómetros da fronteira polaca, sem causar vítimas.

O ataque aconteceu quando várias figuras políticas e antigos responsáveis de segurança se encontravam numa estação ferroviária próxima. Entre eles estavam o antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o antigo diretor da CIA David Petraeus, que estavam em comboios diferentes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski, defendeu que os aliados devem duplicar o apoio à Ucrânia, sublinhando que o ataque aconteceu a poucas centenas de metros da fronteira. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, convocou uma reunião de emergência e afirmou que não pode ser excluída a possibilidade de a escalada vir a atingir território polaco.

Moscovo admite novas negociações em outubro, mas rejeita encontro entre Putin e Zelensky

O Kremlin admitiu a possibilidade de novas negociações entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos já em outubro. O porta-voz Dmitry Peskov afirmou que esse cenário não está excluído num futuro próximo.

Zelensky disse, por sua vez, estar disponível para se encontrar com Vladimir Putin durante a cimeira do G20, em Miami, em dezembro. Moscovo rejeitou a possibilidade, reiterando que um eventual encontro entre os dois presidentes teria de acontecer em território russo.

Rússia acusa Ucrânia de ataque junto à central nuclear de Zaporíjia

O responsável pela empresa estatal russa de energia nuclear acusou a Ucrânia de ter atacado, na sexta-feira, camiões de combustível que se dirigiam para a central nuclear de Zaporíjia. Segundo Alexei Likhachev, dois militares russos morreram e outros ficaram feridos.

A central, a maior instalação nuclear da Europa, está sob controlo russo desde as primeiras semanas da invasão, em 2022. Moscovo e Kiev acusam-se regularmente de colocar em risco a segurança da instalação. A central não produz atualmente eletricidade e a Agência Internacional de Energia Atómica mantém uma equipa de observadores no local.