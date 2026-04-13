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Numa mensagem publicada na rede social Truth Social, Donald Trump defendeu que o líder da Igreja Católica deve “concentrar-se em ser um grande Papa, não um político”, acusando-o de estar a prejudicar a instituição.

O chefe de Estado norte-americano rejeitou as críticas do pontífice à política externa dos EUA, afirmando não querer “um Papa que ache que está bem o Irão ter uma arma nuclear” nem que condene ações norte-americanas, como a intervenção na Venezuela ou a atuação do próprio presidente.

Trump sugeriu ainda que Leão XIV terá sido escolhido por ser norte-americano, alegando que essa decisão visaria facilitar a relação com a sua administração, e considerou que o Papa deveria “estar grato”.

O Presidente insistiu que o pontífice deve “deixar de agradar à esquerda radical” e focar-se no seu papel religioso.

Desde o início do pontificado, Leão XIV tem apelado ao diálogo e criticado a escalada de conflitos internacionais, incluindo a situação no Irão e na Venezuela.

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