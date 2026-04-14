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Em declarações ao jornal italiano Corriere della Sera, Donald Trump afirmou estar “chocado” com a posição de Giorgia Meloni relativamente ao conflito com o Irão. “Pensei que tinha coragem, mas estava enganado”, disse, acrescentando que a líder italiana “acha que a América deve fazer o trabalho por ela”.

As críticas surgem depois de Giorgia Meloni ter classificado como “inaceitáveis” comentários anteriores de Trump sobre o Papa Leão XIV.

Na mesma entrevista, o presidente norte-americano endureceu o tom, acusando Meloni de não demonstrar preocupação com a ameaça nuclear iraniana. “Ela é que é inaceitável, porque não se importa que o Irão tenha uma arma nuclear e que faria explodir Itália em dois minutos, se tivesse oportunidade”, afirmou.