Donald Trump afirmou que as forças norte-americanas conseguiram destruir cerca de 30 navios iranianos alegadamente envolvidos na colocação de minas na região, reiterando o apelo a uma maior participação internacional na proteção da via marítima.

Segundo o chefe de Estado norte-americano, “vários países” indicaram estar “a caminho” para apoiar os Estados Unidos, embora tenha evitado identificar quais. “Alguns estão muito entusiasmados com isso, outros nem por isso”, afirmou, acrescentando que a falta de empenho de alguns aliados é motivo de desagrado.

“Alguns são países que ajudámos durante muitos, muitos anos. Protegemo-los de ameaças externas terríveis e agora não se mostraram tão entusiastas. E o nível de entusiasmo é importante para mim”, declarou Trump, citado pela imprensa internacional.

O Presidente norte-americano foi ainda mais crítico ao sublinhar que os países que optaram por não se envolver na operação de segurança poderão não contar com o apoio dos Estados Unidos no futuro. “Se alguma vez precisarmos de ajuda, eles não estarão lá para nos apoiar. Há 40 anos que vos protegemos, e não se querem envolver”, disse.

Trump revelou também ter falado com o Presidente francês, Emmanuel Macron, manifestando a convicção de que a França irá participar nos esforços para garantir a segurança no Estreito de Ormuz. Indicou ainda que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, deverá divulgar em breve a lista dos países dispostos a colaborar com Washington.

No mesmo contexto, Donald Trump afirmou que o regime iraniano foi “literalmente obliterado” pelos ataques norte-americanos, assegurando que mais de sete mil alvos foram atingidos desde o início do conflito. Segundo o Presidente, a Força Aérea e a Marinha do Irão terão sido praticamente destruídas, com uma redução significativa nos lançamentos de mísseis e ataques com drones.

Apesar da escalada militar, Trump disse acreditar que Teerão não irá utilizar o Estreito de Ormuz como “arma de arremesso”, mantendo a pressão diplomática sobre os aliados para um envolvimento rápido e decidido na região.