Segundo o "The Guardian", o entendimento em causa permite a passagem formal do arquipélago para administração mauriciana, mantendo, contudo, a utilização militar conjunta por britânicos e norte-americanos da base instalada na ilha de Diego Garcia, considerada estratégica no Índico.

Numa publicação na rede social, Truth Social, Trump criticou a posição do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmando que Londres está a cometer “um grande erro” ao aceitar a transferência de soberania nestes termos.

O líder norte-americano associou diretamente o dossiê à tensão com Teerão, admitindo que, caso não haja acordo com as autoridades iranianas sobre o programa nuclear, os Estados Unidos poderão necessitar de recorrer à base de Diego Garcia para uma operação militar destinada a prevenir uma eventual ameaça.

A posição representa uma mudança face a declarações anteriores, nas quais Trump tinha considerado que o entendimento seria a melhor solução possível para o Reino Unido nas atuais circunstâncias. O acordo continua a ser apoiado por setores da diplomacia norte-americana, que o encaram como forma de garantir a continuidade da presença militar ocidental no arquipélago.

A evolução do caso acrescenta incerteza política a um processo diplomático sensível, num contexto de crescente tensão geopolítica no Médio Oriente e de debate sobre o papel das infraestruturas militares no Índico.