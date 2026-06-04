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Donald Trump reagiu esta quinta-feira ao apelo feito pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para uma reunião direta com o homólogo russo, Vladimir Putin, destinada a encontrar uma solução para o conflito que opõe os dois países há mais de três anos.

Questionado sobre o tema na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, o Presidente norte-americano mostrou-se satisfeito com a possibilidade de os dois líderes avançarem para conversações presenciais.

“Não sei. Estou contente por talvez estarem a falar do encontro. Acho que tivemos muito a ver com isso”, declarou Trump aos jornalistas.

O líder norte-americano sublinhou ainda que considera fundamental que Zelensky e Putin dialoguem diretamente para tentar alcançar uma solução negociada para a guerra.

“Acho que seria ótimo se se encontrassem, eles deviam resolver isso”, acrescentou.

As declarações surgem depois de Zelensky ter enviado uma carta a Putin propondo uma reunião entre ambos.