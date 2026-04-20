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O acordo de cessar‑fogo, iniciado a 7 de abril com uma duração prevista de duas semanas, aproxima‑se agora do fim. Trump desvalorizou a urgência de uma prorrogação, afirmando que não aceitará “um mau acordo” e que os Estados Unidos têm “todo o tempo do mundo” para negociar.

Questionado sobre a possibilidade de os confrontos serem retomados imediatamente após o término do prazo, o Presidente foi direto ao admitir que esse seria o cenário esperado caso não haja avanços diplomáticos até lá.

As declarações surgem após uma semana marcada por sinais contraditórios, durante a qual Trump deu respostas diferentes sobre o tema quando confrontado por jornalistas na Casa Branca. A entrevista desta segunda‑feira clarifica, pelo menos por agora, a posição da administração norte‑americana quanto ao futuro da trégua.

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