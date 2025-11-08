Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Strawberry, estrela dos New York Mets entre 1983 e 1990 e oito vezes All-Star, foi um dos jogadores mais populares da sua geração, acumulando 335 home runs, 1.000 RBIs e 221 bases roubadas em 17 temporadas. Contudo, a sua carreira foi marcada por problemas legais e pessoais.

Em 1995, o antigo jogador foi acusado de evasão fiscal e declarou-se culpado por não declarar 350 mil dólares em rendimentos provenientes de autógrafos e vendas de memorabilia. Pagou mais de 430 mil dólares em multas e restituições. Posteriormente, enfrentou acusações de posse de cocaína e solicitação de prostituição, tendo sido suspenso do basebol e cumprido 11 meses de prisão na Florida em 2003.

Segundo uma fonte da Casa Branca, Trump decidiu conceder o perdão a Strawberry “por ter cumprido a pena, pago as dívidas e reconstruído a sua vida”, conta o meio desportivo ESPN. O ex-jogador, que fundou um centro de recuperação e dedica-se a atividades religiosas, agradeceu publicamente o gesto: “Obrigado, Presidente, pelo meu perdão total e por encerrares esta parte da minha vida, permitindo-me ser verdadeiramente livre e limpo do meu passado.”

Escreveu no Instagram onde acrescentou que “estava em casa com mulher, quando o telefone tocou. Uma voz disse: ‘Tem uma chamada do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Falou com carinho dos meus dias nos Mets e disse-me que me concedia um perdão total.”

O ex-jogador afirmou estar “profundamente grato a Deus” e acrescentou que o perdão “não tem nada a ver com política — é sobre um homem, o Presidente Trump, que se preocupou com um amigo. Deus usou-o como instrumento para me libertar para sempre.”

O perdão a Strawberry surge após Trump ter também perdoado, nesta mesma semana, um ex-presidente republicano da Câmara do Tennessee e um antigo assessor condenado por corrupção pública, juntando-se a uma lista de celebridades e aliados políticos que receberam clemência presidencial.

Strawberry, que também jogou nos Yankees, Dodgers e Giants, venceu quatro World Series e teve o seu número 18 retirado pelos Mets em 2024, ano em que sofreu um ataque cardíaco. Na cerimónia, emocionado, disse: “Estou profundamente arrependido de alguma vez ter vos deixado. Nunca joguei à frente de adeptos melhores.

