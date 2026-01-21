Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Após uma "reunião muito produtiva" com o secretário-geral da NATO, o presidente norte-americano chegou a um "acordo preliminar" sobre a Gronelândia e "a toda a região do Ártico", escreveu Trump na Truth Social, sem revelar mais pormenores.

"Esta solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da NATO", garante, realçando que não vai "impor as tarifas que estavam previstas para entrar em vigor a 1 de fevereiro".

O presidente dos EUA indica que serão divulgadas mais informações "à medida que as discussões avançarem", por quem estarão responsáveis o vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e vários outros.

Este recuo da Casa Branca chega depois de um discurso de Trump frente aos líderes políticos e económicos de todo Mundo, em Davos, na Suíça, onde admitiu que não iria "usar a força" para tomar a Gronelândia, mas a acusar a Dinamarca de ser "ingrata".

O líder norte-americano lamentou, durante a tarde, dar tanto à NATO e receber tão pouco em troca e exigiu começar "negociações imediatas" para comprar a Gronelândia. "Tudo o que os EUA estão a pedir é a Gronelândia", sustentou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.