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Donald Trump chegou este sábado à Irlanda para uma visita de dois dias que combina reuniões com as principais autoridades irlandesas e uma passagem pelo torneio Irish Open, disputado no campo de golfe que possui em Doonbeg, no condado de Clare. A deslocação decorre sob um dispositivo de segurança considerado pelas autoridades um dos maiores alguma vez montados no país.

O Air Force One aterrou no aeroporto de Dublin pouco depois das 8h20 locais. Trump foi recebido pelo vice-primeiro-ministro irlandês, Simon Harris, antes de seguir para a agenda oficial na capital.

Em Dublin, o Presidente norte-americano tem encontros previstos com a Presidente irlandesa, Catherine Connolly, e com o primeiro-ministro Micheál Martin. Trump deverá também participar num encontro com empresários norte-americanos e irlandeses na residência do embaixador dos Estados Unidos.

A deslocação não é considerada uma visita de Estado, mas acontece num momento de particular importância nas relações entre Washington e Dublin. A Irlanda é um importante destino do investimento norte-americano: mais de 900 empresas dos Estados Unidos empregam diretamente cerca de 245 mil pessoas no país.

A segurança tornou-se uma das principais preocupações da visita. A polícia irlandesa, An Garda Síochána, classificou a operação como uma das maiores e mais complexas da sua história e mobilizou mais de 10 mil turnos de 12 horas entre sexta-feira e domingo.

A operação envolve unidades de proteção próxima, equipas armadas, forças de intervenção e elementos de informações, além de coordenação com o Serviço Secreto norte-americano, as Forças de Defesa irlandesas e outras forças policiais internacionais. As autoridades admitem ainda a utilização de canhões de água caso ocorram distúrbios.

O Phoenix Park, uma das principais zonas verdes de Dublin, esteve encerrado durante parte da operação de segurança. Foram também implementadas restrições de circulação junto ao aeroporto e nas zonas por onde a comitiva presidencial passa.

A segurança será igualmente reforçada em Doonbeg, onde Trump segue durante a tarde para assistir ao Irish Open. O dispositivo inclui medidas destinadas a impedir a utilização de drones e outros equipamentos nas proximidades do campo, além de controlos apertados sobre os milhares de espectadores esperados.

A visita deverá também ser acompanhada por manifestações contra Trump. Estão previstas concentrações em Dublin, Doonbeg e junto ao aeroporto de Shannon, com grupos críticos da política externa norte-americana e da administração Trump a prepararem protestos.

O comissário da polícia irlandesa, Justin Kelly, garantiu que o direito a manifestações pacíficas será respeitado, mas avisou que não haverá tolerância para atos de violência ou tentativas de interferir com os movimentos do Presidente norte-americano.

Depois dos compromissos em Dublin, Trump viaja para o seu resort em Doonbeg, onde acompanhará o Irish Open. O Presidente deverá entregar no domingo o troféu ao vencedor do torneio antes de regressar aos Estados Unidos.

A visita acontece ainda num contexto internacional marcado pela guerra no Irão e por divergências entre Washington e Dublin em questões de política externa e comércio. Apesar das diferenças, o Governo irlandês sublinha a importância da relação económica com os Estados Unidos.