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Trump afirmou, na Truth Social, sem os Estados Unidos, a NATO seria um “tigre de papel”, sugerindo que a aliança militar depende excessivamente da intervenção norte-americana para manter a relevância e capacidade operacional.

O presidente norte-americano referiu-se também à situação envolvendo o Irão, afirmando que os aliados não quiseram participar no que descreveu como uma ação para travar um “Irão com capacidade nuclear”. Segundo Trump, essa batalha estaria agora “militarmente ganha”, com risco reduzido para os restantes países, que, ainda assim, continuam a evitar envolvimento direto.

No mesmo comentário, Trump criticou o que considera ser uma incoerência por parte dos aliados europeus: queixam-se do aumento dos preços do petróleo, mas recusam contribuir para a abertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas globais para o transporte de crude. Para o presidente, uma intervenção militar nessa zona seria “simples” e de baixo risco, podendo aliviar as pressões sobre os mercados energéticos.

A declaração termina com Trump a classificar os aliados como “cobardes” e a garantir que os Estados Unidos “não esquecerão” esta postura.

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