Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump deu as boas-vindas a 2026 com uma festa sumptuosa no seu clube privado de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Florida. O momento mais marcante da noite foi o leilão de um retrato de Jesus Cristo, pintado ao vivo em palco, que acabou por ser arrematado por 2,75 milhões de dólares. Durante a celebração, o presidente afirmou que a sua resolução de Ano Novo era um desejo de “paz na Terra”, conta o The Guardian.

A pintura foi realizada pela artista Vanessa Horabuena, que trabalhou diante dos convidados numa grande tela preta. Trump não poupou elogios, classificando-a como “uma das maiores artistas em qualquer parte do mundo”. Num vídeo do evento transmitido pelo canal conservador Newsmax, o presidente afirmou que Horabuena tanto é capaz de pintar lentamente um retrato “bonito” para a Casa Branca como de criar “a pintura mais incrível” em apenas 10 minutos.

Enquanto a artista pintava, acompanhada por uma banda que interpretava uma versão lenta de Hallelujah, Trump incentivou-a a criar algo especial. “Desenha algo mesmo especial. Não sei o que é, mas desenha algo realmente especial”, disse, antes de abrir o leilão com uma licitação inicial de 100 mil dólares.

O presidente explicou ainda que metade das receitas do leilão reverteria a favor do hospital infantil St. Jude e a outra metade para o departamento do xerife local, acrescentando, em tom jocoso, que os presentes “estavam cheios de dinheiro”.

A obra acabou por ser vendida por 2,75 milhões de dólares a uma mulher que usava um chapéu alto. Entre os convidados da gala encontravam-se várias figuras de destaque da política e da vida pública, como o antigo conselheiro Rudy Giuliani, a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e a sua mulher, Sara, o empresário multimilionário dos Emirados Árabes Unidos Hussain Sajwani, o realizador Brett Ratner, ligado a um futuro documentário da Amazon sobre Melania Trump, o congressista republicano Tom Emmer e Jeanine Pirro, procuradora-geral do Distrito de Columbia.

A declaração de Trump sobre a sua vontade de alcançar “paz na Terra” surgiu no mesmo momento em que jornalistas o questionavam sobre um alegado ataque dirigido pela CIA a um armazém de droga na Venezuela.

A festa de passagem de ano em Mar-a-Lago é uma tradição de longa data para Trump, com registos que remontam a pelo menos duas décadas. Em anos anteriores, a lista de convidados incluiu personalidades como Martha Stewart, Serena Williams, Tiger Woods e Rod Stewart. Os bilhetes para o evento deste ano custaram 1.450 dólares.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.