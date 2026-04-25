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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou os planos para enviar representantes norte-americanos ao Paquistão com o objetivo de participar em negociações de cessar-fogo com o Irão, diz o The Guardian.

Trump anunciou a decisão através da rede social Truth Social, justificando-a com o tempo excessivo gasto em deslocações. “Acabei de cancelar a viagem dos meus representantes que iam a Islamabad, no Paquistão, para se reunirem com os iranianos”, escreveu.

Na mesma mensagem, o presidente sublinhou que “demasiado tempo foi desperdiçado em viagens” e acrescentou que existe “muita luta interna e confusão” na liderança iraniana. “Ninguém sabe quem está no comando, incluindo eles”, afirmou ainda, reforçando a sua posição de que os Estados Unidos detêm vantagem nas negociações. “Nós temos todas as cartas, eles não têm nenhuma. Se quiserem falar, tudo o que têm de fazer é ligar”, acrescentou.

Entretanto, segundo a Fox News, Trump confirmou também o cancelamento da deslocação dos enviados Jared Kushner e Steve Witkoff, que estavam previstos participar nas conversações no Paquistão.

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