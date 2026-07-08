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Segundo o Comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente (CENTCOM), o objetivo é "enfraquecer ainda mais a capacidade [do Irão] de ameaçar a liberdade de navegação no estreito de Ormuz".

"Por ordem do Comandante em Chefe, as forças do Comando Central dos EUA iniciaram a realização de ataques adicionais contra o Irão para degradar ainda mais sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz. Os Estados Unidos estão responsabilizando o Irã pela recente agressão injustificada contra navios comerciais e tripulações civis que navegam livremente por uma via navegável internacional vital", pode-se ler no comunicado divulgado na rede social X.

Há registo de explosões no sul do Irão, nomeadamente na província de Bushehr e também em Konarak e Chabahar. Estes ataques terão afetado a rede elétrica, havendo registo de falhas pelo menos em Chabahar.

Segundo a Reuters, que cita a agência de notícias iraniana NOURNEWS, o Irão já anunciou que vai retaliar “em grande escala” contra bases norte-americanas na região.

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