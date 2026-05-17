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Numa mensagem publicada na rede Truth Social, Trump afirmou que Teerão deve avançar rapidamente nas conversações, sob pena de enfrentar consequências graves. “É melhor mexerem-se, RÁPIDO, ou não restará nada deles. O TEMPO É ESSENCIAL!”, escreveu.

O alerta surge numa fase de impasse diplomático, com relatos de que o Irão considera que os Estados Unidos não apresentaram concessões concretas às suas propostas mais recentes, o que poderá levar a um bloqueio total do processo negocial.

Segundo meios de comunicação iranianos, as propostas de Teerão incluem o fim imediato das hostilidades, a suspensão de bloqueios marítimos e garantias de não-agressão, bem como compensações pelos danos da guerra. Washington, por seu lado, terá exigido restrições ao programa nuclear iraniano, incluindo a limitação do número de instalações em funcionamento e o controlo do urânio enriquecido.

Trump já tinha indicado disponibilidade para aceitar uma suspensão prolongada do programa nuclear iraniano, sinalizando alguma flexibilização face às posições iniciais da Casa Branca, que exigiam o seu fim total.

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