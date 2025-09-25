Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O acordo prevê que empresas norte-americanas assumam cerca de 80% da operação da aplicação nos EUA, ficando a ByteDance e outros investidores chineses com menos de 20%. A nova estrutura será supervisionada por um conselho de sete administradores, seis deles norte-americanos, incluindo especialistas em segurança cibernética e segurança nacional.

O consórcio é liderado pela gigante tecnológica Oracle, que ficará responsável pela gestão das operações do TikTok nos EUA, pelo armazenamento de dados dos utilizadores em servidores domésticos e pela licença de utilização do algoritmo de recomendação da aplicação. Entre os outros investidores encontram-se a empresa de capital privado Silver Lake, o magnata dos media Rupert Murdoch e o seu filho Lachlan, bem como o CEO da Dell, Michael Dell.

Trump revelou ter discutido o acordo diretamente com o presidente chinês, Xi Jinping. “A chamada foi muito boa, vamos voltar a falar em breve. Agradeço a aprovação do TikTok e ambos esperamos encontrar-nos na APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)!”, escreveu na rede Truth Social.

O negócio encerra meses de incerteza legal em torno da aplicação, utilizada por cerca de 180 milhões de norte-americanos. Recorde-se que, no ano passado, o Congresso aprovou uma lei que obrigava a ByteDance a vender a aplicação ou a enfrentar a sua proibição nos EUA, decisão, entretanto, validada por unanimidade pelo Supremo Tribunal. Em causa estavam preocupações com a privacidade de dados e alegações de que a China poderia usar a aplicação para disseminar propaganda ou minar a democracia americana.

Além de permitir a continuidade do TikTok, o acordo também reforça a influência de várias empresas norte-americanas na indústria tecnológica. De acordo com o Wall Street Journal, o Governo dos EUA deverá receber uma taxa multimilionária paga pelo consórcio de investidores. Trump descreveu-a como “uma taxa extraordinária ( fee-plus) por simplesmente fechar o negócio”.

