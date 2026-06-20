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“Este avião foi transformado numa Casa Branca voadora”, afirmou Trump, confirmando que fará a primeira viagem oficial no novo aparelho em julho, rumo à Turquia, para a cimeira da NATO. O presidente adiantou ainda que o avião fará um sobrevoo durante as celebrações do 4 de julho.

Trump indicou que o regresso recente de França, onde participou na cimeira do G7, marcou a última viagem realizada no atual Air Force One. O novo aparelho surge como uma solução temporária, enquanto não são entregues os novos aviões presidenciais encomendados à Boeing, previstos apenas para 2028.

A aceitação formal do Boeing 747 do Qatar, em 2025, gerou polémica nos Estados Unidos, com críticas éticas e legais relacionadas com a receção de uma prenda de valor elevado por parte de um governo estrangeiro. Trump tem reiterado que não pretende utilizar o avião após deixar o cargo, admitindo que o aparelho possa vir a integrar uma futura biblioteca presidencial.

Em comunicado, a Força Aérea norte-americana garantiu que qualquer aeronave destinada a transportar o presidente “tem de respeitar exigências rigorosas de segurança”, sublinhando que o avião oferecido pelo Qatar “foi modificado sob uma disciplinada abordagem de engenharia que deu prioridade a capacidades essenciais”. No passado, a Força Aérea estimou em menos de 400 milhões de dólares os custos associados às adaptações de segurança.

Um porta-voz da Força Aérea, citado pela Associated Press sob condição de anonimato, esclareceu que os atuais aviões presidenciais, conhecidos como VC-25A, continuarão em serviço até à chegada dos novos Boeing. Segundo a mesma fonte, tanto o aparelho do Catar como os VC-25A ficarão disponíveis, cabendo ao Grupo de Transporte Aéreo do Presidente escolher o avião adequado para cada missão, com base nas exigências operacionais.

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