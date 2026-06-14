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Donald Trump manifestou este domingo preocupação com os mais recentes ataques israelitas em Beirute, defendendo que a operação não deveria ter acontecido numa altura em que Washington e Teerão se encontram próximos de alcançar um entendimento para pôr fim ao conflito regional.

Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente norte-americano escreveu que "o ataque desta manhã a Beirute não deveria ter acontecido", acrescentando que ocorreu "particularmente num dia especial, quando estamos tão perto de um acordo de paz com o Irão".

Apesar das críticas, Trump reiterou o direito de Israel à autodefesa, mas considerou desproporcionada a resposta militar.

"Israel tem o direito de se defender contra ameaças, mas o ataque ao qual estava a responder foi muito pequeno e sem significado. Ninguém ficou ferido ou morreu e isso não deveria perturbar este importante processo", afirmou.

O chefe de Estado norte-americano sublinhou ainda que as negociações estão numa fase decisiva. "Estamos muito perto de um acordo que trará paz à região, incluindo ao Líbano, e todas as partes devem recuar", declarou.

Os comentários surgem horas depois de Israel anunciar ataques contra alegadas posições do Hezbollah nos subúrbios do sul de Beirute, em resposta a disparos lançados contra o norte do território israelita.

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