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O presidente norte-americano Donald Trump iniciou a polémica ao partilhar uma imagem gerada por IA onde surgia com luz divina nas mãos, num cenário em que parecia estar a curar um paciente num leito hospitalar, enquanto uma figura demoníaca surgia ao fundo. A publicação foi rapidamente removida da plataforma Truth Social.

Após a repercussão negativa, Trump afirmou que a imagem não pretendia retratá-lo como uma figura religiosa, mas sim como um médico. “Era eu a fazer as pessoas melhorarem”, declarou, acusando ainda os meios de comunicação social de terem “inventado” a narrativa de que a imagem o representava como uma figura semelhante a Jesus.

A reação não se limitou ao público em geral. Várias figuras associadas ao conservadorismo norte-americano criticaram duramente a publicação. A comentadora Riley Gaines afirmou não compreender a intenção da publicação e defendeu que “um pouco de humildade faria bem” ao presidente, acrescentando que “Deus não deve ser ridicularizado”.

Também a escritora Megan Basham descreveu a imagem como uma “blasfémia” e exigiu que Trump pedisse desculpa publicamente, enquanto a apresentadora Isabel Brown a classificou como “repugnante e inaceitável”, sublinhando o papel central da fé cristã no debate público norte-americano.

Por sua vez, o apresentador Steve Deace reagiu apenas com a palavra “Não”, num comentário curto mas crítico.

Do lado político, a congressista Marjorie Taylor Greene, uma das figuras mais próximas de Trump no Partido Republicano, também condenou a publicação, afirmando que a “rejeita completamente” e que estava a rezar contra o seu conteúdo.

A polémica surge num contexto de tensão entre Trump e o recém-eleito papa Pope Leo XIV, que recentemente criticou o que descreveu como uma “ilusão de omnipotência” na política externa dos Estados Unidos. O Vaticano e várias figuras religiosas e políticas internacionais também condenaram o conteúdo da imagem e os ataques do presidente ao líder da Igreja Católica.