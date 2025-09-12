O suspeito do assassinato do ativista americano Charlie Kirk foi identificado como Tyler Robinson, de 22 anos. O FBI confirma a sua detenção.

O que aconteceu?

Charlie Kirk, o influencer conservador pró-Trump, foi atingido a tiro esta quarta-feira durante um evento no estado norte-americano do Utah, acabando por morrer. Kirk estava no início de uma tour por várias universidades pelos Estados Unidos da América, para debater com estudantes universitários.

Neste caso participava num debate, respondendo a opositores políticos. Parte da plateia aplaudia no relvado; outra parte protestava. Segundos depois, todos correram em pânico após o tiro.

O presumível assassino foi detido?

Sim. O suspeito de matar Charlie Kirk está sob custódia, de acordo com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que revelou essa informação esta sexta-feira, em entrevista à Fox News.

"Acredito que, com um elevado grau de certeza, o temos sob custódia", disse Trump numa entrevista na Fox & Friends, onde adiantou que o suspeito foi entregue por alguém "muito próximo".

E como foi preso?

De acordo com Donald Trump, o pai do suspeito foi fundamental na detenção.

"Foi o pai que se envolveu, que disse: 'Temos de ir' [à polícia]. Isto está sujeito a alterações, mas os factos são os factos: temos a pessoa que acreditamos ser aquela que procurávamos. Levaram-no até à esquadra e ele está lá", disse.

E agora o que pode acontecer?

No estado do Utah, onde o crime foi cometido, existe a pena de morte, algo que Donald Trump defende para este caso.

Se o assassino de Charlie for culpado, teremos que mantê-lo e alimentá-lo por anos, talvez 25 anos”, disse.