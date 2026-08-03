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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as negociações entre Washington e Teerão serão retomadas esta segunda-feira, afirmando acreditar que um acordo poderá ser alcançado em breve para reduzir a tensão no Médio Oriente.

O anúncio surge poucos dias depois de Trump ter revelado que decidiu suspender uma nova vaga de ataques contra o Irão, alegando que vários aliados da região defenderam uma solução diplomática. O presidente norte-americano recusou, contudo, fixar qualquer prazo para a conclusão das negociações.

"As conversações começam na segunda-feira. Veremos o que acontece", afirmou Trump, citado pela Reuters.

Segundo a administração norte-americana, o objetivo das negociações passa por encontrar uma solução para o programa nuclear iraniano e desbloquear a situação no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais para o transporte de petróleo, que continua condicionada pela crise regional.

Do lado iraniano, a reação continua prudente. Teerão insiste que qualquer entendimento terá de respeitar os compromissos anteriormente assumidos pelos Estados Unidos e garante que continuará a defender os seus interesses estratégicos durante as negociações.

A retoma do diálogo acontece depois de vários meses marcados por confrontos militares, ameaças de novos bombardeamentos e sucessivas tentativas de mediação promovidas por países como a Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e Omã. Segundo Trump, foram precisamente os apelos destes aliados que levaram Washington a suspender uma operação militar de grande dimensão para dar espaço à diplomacia.

Os mercados reagiram positivamente à perspetiva de novas negociações. O preço internacional do petróleo registou uma descida significativa, refletindo a expectativa de uma eventual redução das tensões e de uma reabertura plena das rotas marítimas no Golfo Pérsico.

Apesar do recomeço das conversações, permanecem dúvidas sobre a possibilidade de um acordo rápido. Nos últimos meses, Trump anunciou por diversas vezes avanços diplomáticos com o Irão que acabaram por não produzir resultados concretos, enquanto Teerão tem acusado Washington de enviar sinais contraditórios ao alternar entre ameaças militares e propostas de diálogo.