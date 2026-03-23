Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump frisou que esta decisão está sujeita ao "sucesso" das "reuniões e discussões" em curso com o Irão.

Segundo o presidente norte-americano, Washington e Teerão tiveram "conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total das hostilidades no Médio Oriente" nos últimos dois dias.

No sábado, Trump disse que dava ao Irão 48 horas para abrir o estreito de Ormuz, que transporta cerca de um quinto dos abastecimentos globais de petróleo e gás natural liquefeito.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.