Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente norte-americano, Donald Trump, demonstrou mais uma vez neste sábado o quão errática e arbitrária é a sua política económica: anunciou que a tarifa global sobre importações que pretende impor a outros países — para substituir as tarifas recíprocas consideradas ilegais pelo Supremo Tribunal — será de 15% e não de 10%, como tinha anunciado apenas 24 horas antes. Terá, por isso, de alterar a ordem executiva emitida antes.

Numa mensagem na sua conta na rede social Truth, Trump declarou: “Com base numa análise minuciosa, detalhada e completa da ridícula, mal redigida e extraordinariamente anti-americana decisão tarifária emitida ontem pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, após muitos meses de deliberação, peço que esta declaração sirva de aviso de que eu, como presidente dos Estados Unidos da América, aumentarei, com efeito imediato, a tarifa mundial de 10% imposta aos países, muitos dos quais exploram os Estados Unidos há décadas, sem retaliações (até à minha chegada!), para o nível totalmente permitido e legalmente comprovado de 15%.”

Apesar de numerosos indícios da decisão do Supremo Tribunal contra as tarifas recíprocas, e apesar das garantias de membros proeminentes da administração Trump de que tinham uma resposta rápida preparada caso o Supremo Tribunal as anulasse, a Casa Branca demonstrou mais uma vez a sua falta de planeamento ao rever a taxa das tarifas poucas horas após a sua aprovação inicial.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.