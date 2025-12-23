Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto deverá arrancar com a construção de dois navios deste tipo e poderá ser alargado a uma frota de 20 a 25 embarcações. O anúncio foi feito na segunda-feira, na residência de Trump em Mar-a-Lago, na Florida, onde foram exibidas imagens conceptuais do primeiro navio da classe, o USS Defiant.

O secretário da Marinha, John Phelan, afirmou que a nova classe de navios enviará uma mensagem clara aos adversários dos Estados Unidos. "Quando o USS Defiant da classe Trump surgir no horizonte, os nossos adversários saberão que a vitória americana no mar é inevitável", declarou.

Tradicionalmente, as classes de couraçados norte-americanos eram batizadas com nomes de estados. A escolha do nome Trump-class surge num contexto em que o Presidente tem sido acusado por críticos de promover uma estratégia de autopromoção, depois de várias instituições públicas terem sido recentemente rebatizadas com o seu nome.

Phelan descreveu o USS Defiant como “o maior, mais letal e mais versátil navio de guerra a navegar nos oceanos”, sublinhando que a nova classe irá privilegiar o poder de fogo ofensivo. “Este navio não serve apenas para se defender. Vai atingir e destruir a ameaça na origem”, afirmou.

Os novos navios deverão integrar armas hipersónicas, lasers de alta potência e mísseis de cruzeiro lançados do mar com capacidade nuclear, atualmente em desenvolvimento. Trump afirmou ainda que a construção será feita em estaleiros navais norte-americanos, com o objetivo de restaurar os Estados Unidos como uma potência líder na construção naval militar.

