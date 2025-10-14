Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na sua rede social, o presidente escreveu: “Os vinte reféns estão de volta e sentem-se tão bem quanto seria de esperar. Um grande peso foi retirado, mas o trabalho ainda não terminou. Os mortos não foram devolvidos, como prometido! A fase dois começa agora!!!”

Trump não detalhou o que significa exatamente esta “fase dois”, mas as suas declarações surgem após o acordo de cessar-fogo e de troca de reféns entre Israel e o Hamas.

A libertação dos últimos reféns marca um novo ponto de viragem na crise, embora 24 famílias israelitas ainda aguardem a devolução dos corpos dos seus entes queridos.

