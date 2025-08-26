Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente Donald Trump informou esta segunda-feira que demitiu a governadora do Reserva Federal dos Estados Unidos, Lisa Cook, de acordo com uma carta endereçada à própria e publicada nas suas redes sociais. É a primeira vez que um presidente demitiu um governador de banco central nos 111 anos de história do regulador.

Donald Trump afirmou na mensagem afastou Lisa Cook devido a alegações de uma suposta "fraude" relacionada com hipotecas imobiliárias.

A medida sem precedentes representa uma escalada significativa na batalha do presidente contra a Fed, que este culpa por demorar demasiado tempo a reduzir as taxas de juros. Mas Cook disse que o presidente não tem "autoridade" para demiti-la e que planeia continuar no cargo.

“O presidente Trump alegou que me demitiria 'por justa causa' quando não há justa causa prevista em lei, e ele não tem autoridade para o fazer”, disse Cook numa declaração que seus advogados partilharam com a CNN Internacional na noite desta segunda-feira. “Não vou renunciar. Continuarei a cumprir os meus deveres para ajudar a economia americana, como tenho feito desde 2022”.

Cook foi recentemente criticada por Trump e membros do seu governo por supostamente ter cometido fraude hipotecária. O Departamento de Justiça afirmou que planeia investigar as alegações levantadas inicialmente pelo Diretor Federal de Financiamento Habitacional, Bill Pulte.

Cook não foi acusada até ao momento de nenhuma irregularidade.

Recorde-se que a governadora foi nomeada para a Reserva Federal pelo então Presidente Joe Biden em 2022. Na altura, a nomeação foi contestada pela maioria dos senadores republicanos, e foi aprovada por 50 votos a 50, tendo o empate sido desfeito pela então vice-presidente Kamala Harris.