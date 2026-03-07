Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Donald Trump, 17 países já aderiram formalmente à nova aliança, que pretende reforçar a cooperação regional no combate às redes de crime organizado.

Durante a mesma intervenção, o presidente norte-americano afirmou também que Cuba “está no fim da linha” e que demonstra interesse em chegar a um acordo com os Estados Unidos. De acordo com Trump, as negociações estariam a decorrer diretamente com o próprio e com o secretário de Estado, Marco Rubio.

O anúncio surge depois de Trump ter afirmado, na quinta-feira, que Cuba poderia tornar-se o próximo alvo dos Estados Unidos caso recusasse negociar com Washington. Na altura, indicou que a prioridade seria resolver primeiro a situação relacionada com o Irão, acrescentando que seria “apenas uma questão de tempo” até que a atenção norte-americana voltasse à ilha caribenha.