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O anúncio, publicado na Social Truth, refere que o cessar-fogo coincide com a celebração do Dia da Vitória na Rússia, assinalando também a participação da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial.

Segundo a mesma informação, a medida prevê a suspensão de todas as atividades cinéticas durante o período acordado e inclui uma troca de prisioneiros, com 1.000 detidos de cada lado.

A iniciativa terá sido solicitada diretamente por Donald Trump e, de acordo com o anúncio, contou com a aceitação do presidente russo Vladimir Putin e do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

No mesmo comunicado, é referido que decorrem conversações para o fim do conflito e que há a expectativa de aproximação a uma solução para a guerra, descrita como o maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial.

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