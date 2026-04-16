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Numa publicação na rede social Truth Social, Trump afirmou ter mantido conversações “excelentes” com o presidente libanês, Joseph Aoun, e com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sublinhando que ambos concordaram em avançar para uma pausa nos combates como primeiro passo para uma solução mais duradoura.

Segundo o líder norte-americano, o cessar-fogo será o “décimo conflito” que terá “resolvido”, numa referência às suas intervenções diplomáticas.

“Acabei de ter conversas excelentes com o muito estimado Presidente Joseph Aoun, do Líbano, e com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estes dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre os seus países, irão dar início formalmente a um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h00 (hora da costa leste dos EUA)", escreveu.

Trump acrescentou ainda que já instruiu o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, para trabalharem com ambas as partes na construção de uma “paz duradoura”.

O anúncio surge na sequência de um encontro realizado na terça-feira em Washington, onde representantes de Israel e do Líbano se reuniram pela primeira vez em 34 anos, com mediação norte-americana. Segundo o Departamento de Estado, todas as partes terão concordado em iniciar negociações diretas, embora sem data ou local definidos.

Ainda hoje, a presidência libanesa confirmou uma chamada telefónica entre Joseph Aoun e Donald Trump, na qual o líder libanês agradeceu os esforços dos Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo e promover a estabilidade regional.

“O Presidente Aoun reiterou o seu agradecimento pelos esforços de Trump para alcançar um cessar-fogo no Líbano e assegurar paz e estabilidade duradouras”, referiu o comunicado de Beirute.

A chamada telefónica ocorre depois de o presidente libanês ter recusado um contato direto com o primeiro-ministro israelita, segundo fontes oficiais

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