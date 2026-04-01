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"Tudo o que preciso de fazer é sair do Irão, e faremos isso muito em breve, e eles cairão em desgraça", declarou Trump, em resposta a questões sobre a subida do preço da gasolina nos Estados Unidos, associada à instabilidade no Médio Oriente.

O chefe de Estado norte-americano reforçou a ideia de uma retirada iminente. "Diria que dentro de cerca de duas semanas, talvez duas ou três, estaremos fora, porque não há razão para continuarmos a fazê-lo", afirmou, sublinhando que as recentes ações militares cumpriram os objetivos definidos por Washington.

Apesar de admitir uma fase final de forte pressão militar, "vamos atacá-los com toda a força", Trump reiterou que os Estados Unidos não pretendem assumir a responsabilidade pela segurança do Estreito de Ormuz, cuja eventual interrupção tem provocado uma escalada nos preços do petróleo e do gás desde o início da intervenção militar norte-americana e israelita, a 28 de fevereiro.

"Garantir o controlo do Estreito não é da nossa alçada. Isso não é para nós. Será para França. Será para quem estiver a usar o Estreito", afirmou, numa aparente referência aos países mais dependentes daquela rota estratégica para o transporte de energia.

As declarações surgem num momento em que Teerão sinaliza disponibilidade para pôr termo ao conflito com os Estados Unidos e Israel, embora condicionando qualquer acordo a garantias de que a ofensiva não será retomada no futuro.

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