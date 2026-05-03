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Numa mensagem publicada na sua rede social, a Truth Social, Trump revelou ter recebido o plano iraniano, que surge como contraproposta ao documento de nove pontos apresentado por Washington, prevendo um cessar-fogo com a duração de dois meses. Os contornos exatos da iniciativa iraniana ainda não são totalmente conhecidos.

Segundo a Al Jazeera, a proposta inclui garantias contra futuros ataques ao Irão, a retirada das forças norte-americanas das zonas em torno do país, o descongelamento de ativos iranianos, o levantamento de sanções, o pagamento de reparações de guerra e o fim das hostilidades, incluindo no Líbano. O documento prevê ainda a criação de um novo mecanismo de gestão do Estreito de Ormuz, um dos pontos mais sensíveis do conflito.

O plano aborda igualmente a questão do programa nuclear iraniano. Teerão reivindica o direito ao enriquecimento de urânio enquanto signatário do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, uma exigência que Trump tem classificado como uma linha vermelha absoluta para os Estados Unidos.

Questionado no sábado sobre a possibilidade de uma escalada renovada do conflito, o Presidente norte-americano admitiu esse cenário. “Se eles se portarem mal, se fizerem alguma coisa errada, isso pode acontecer. Mas, para já, vamos ver”, afirmou, mantendo em aberto a evolução do processo diplomático.

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