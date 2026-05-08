Donald Trump revelou ter falado com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre o tema, indicando na sua rede Truth Social que foi acordado um prazo até ao Dia da Independência dos EUA, que este ano assinala os 250 anos da Declaração de Independência, para a aprovação do acordo.

“Concordámos em dar-lhe até ao aniversário do nosso país; caso contrário, as tarifas subirão imediatamente para níveis muito mais altos”, escreveu.

Ursula von der Leyen afirmou entretanto que foram registados “bons progressos” nas negociações e reiterou o compromisso de ambas as partes em implementar o acordo no início de julho.

O entendimento comercial entre a UE e os EUA foi alcançado em julho do ano passado, estabelecendo tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. No entanto, Trump tem demonstrado insatisfação com o ritmo da sua implementação.

A situação complicou-se após uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA, em fevereiro, que considerou que Trump ultrapassou os seus poderes ao impor algumas tarifas abrangentes, incluindo sobre a UE. Desde então, a administração norte-americana aplicou uma taxa temporária de 10%, enquanto procura alternativas mais duradouras para a sua política comercial.

O acordo inicial não abrange tarifas setoriais, como as aplicadas ao setor automóvel, que tinham sido reduzidas para 15% no âmbito do entendimento.

Sem a ratificação final por parte dos Estados-membros da UE, Trump ameaçou na semana passada aumentar para 25% as tarifas sobre automóveis e camiões europeus, acusando o bloco de não cumprir os compromissos assumidos.

Apesar da tensão, a presidência rotativa do Conselho da UE, atualmente exercida pelo Chipre, afirmou querer manter o “dinamismo positivo” das negociações, com nova ronda de contactos prevista para 19 de maio.

Trump reiterou ainda estar à espera de que a UE “cumpra a sua parte” no que descreveu como o “maior acordo comercial de sempre”, defendendo que os europeus deveriam reduzir as tarifas para zero, conforme alegadamente previsto no entendimento inicial.

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