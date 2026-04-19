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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo que o Irão violou o acordo de cessar-fogo e endureceu o tom contra Teerão, prometendo ações militares caso não seja aceite uma proposta norte-americana.

Numa publicação na rede social Truth Social, Trump declarou que os Estados Unidos apresentaram ao Irão um acordo que classificou como “muito justo e razoável”, mas advertiu que, caso seja rejeitado, poderão ser lançados ataques contra infraestruturas críticas do país.

“Acabou-se o Sr. Simpático”, escreveu o líder dos EUA, numa mensagem em letras maiúsculas, acrescentando que, se necessário, será “uma honra fazer o que tem de ser feito”. Trump referiu ainda que ações mais duras contra o Irão deveriam ter sido tomadas por anteriores administrações ao longo das últimas décadas.

O presidente norte-americano ameaçou diretamente instalações energéticas e pontes, afirmando que poderiam ser rapidamente destruídas caso não haja acordo.