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Em entrevista ao programa de rádio The John’s Frederciks Show, Trump insistiu na realização de uma nova ronda de conversações na capital do Paquistão, Islamabad, defendendo a necessidade de um entendimento com Teerão. Ao mesmo tempo, deixou novas ameaças à República Islâmica, sem especificar possíveis consequências.
“Vão ter de negociar, e se não o fizerem, vão enfrentar problemas nunca antes vistos”, afirmou o presidente norte-americano, sublinhando a sua expectativa de que o Irão aceite participar nas conversações. Até ao momento, as autoridades iranianas não confirmaram qualquer decisão sobre a sua participação.
Trump mostrou-se ainda otimista quanto à possibilidade de alcançar um acordo que considera “justo” e que permita iniciar a reconstrução “sem armas nucleares”.
Sobre o conflito, o presidente voltou a justificar a ofensiva lançada a 28 de fevereiro em conjunto com Israel contra o Irão, afirmando que “não tinham outra opção” e que a operação era “necessária”. “Fizemos um grande trabalho e vamos concluir. Todos ficarão satisfeitos”, declarou.
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