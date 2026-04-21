Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista ao programa de rádio The John’s Frederciks Show, Trump insistiu na realização de uma nova ronda de conversações na capital do Paquistão, Islamabad, defendendo a necessidade de um entendimento com Teerão. Ao mesmo tempo, deixou novas ameaças à República Islâmica, sem especificar possíveis consequências.

“Vão ter de negociar, e se não o fizerem, vão enfrentar problemas nunca antes vistos”, afirmou o presidente norte-americano, sublinhando a sua expectativa de que o Irão aceite participar nas conversações. Até ao momento, as autoridades iranianas não confirmaram qualquer decisão sobre a sua participação.

Trump mostrou-se ainda otimista quanto à possibilidade de alcançar um acordo que considera “justo” e que permita iniciar a reconstrução “sem armas nucleares”.

Sobre o conflito, o presidente voltou a justificar a ofensiva lançada a 28 de fevereiro em conjunto com Israel contra o Irão, afirmando que “não tinham outra opção” e que a operação era “necessária”. “Fizemos um grande trabalho e vamos concluir. Todos ficarão satisfeitos”, declarou.