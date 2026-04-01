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Teerão fechou a rota com ataques a petroleiros e tem permitido a passagem de apenas alguns navios-tanque perto da sua costa, como tática para exercer pressão económica global durante o conflito.

O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou suspender o fornecimento de armas à Ucrânia para pressionar os aliados europeus. O objetivo do líder dos EUA é forçar uma coligação de voluntários da NATO para reabrir o Estreito de Ormuz, avança o Financial Times.

No mês passado, Donald Trump exigiu que as forças da NATO ajudassem a reabrir o Estreito, até agora bloqueado pelas forças iranianas devido ao conflito no Médio Oriente, que referiram ser impossível enquanto a ofensiva estivesse em curso.

O Reino Unido anunciou que iria organizar uma reunião com líderes internacionais para "avaliar todas as medidas diplomáticas e políticas viáveis" para reabrir a navegação marítima pelo Estreito de Ormuz, anunciou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Teerão fechou a rota com ataques a petroleiros e tem permitido a passagem de apenas alguns navios-tanque perto da sua costa, como tática para exercer pressão económica global durante o conflito.

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